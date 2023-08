Balogun pensa solo all’Inter: Inzaghi ha dubbi sul suo utilizzo

Folarin Balogun ha solo l’Inter in testa. Lo sta dimostrando in questi giorni sui propri profili social e anche nelle trattative di mercato. Per l’attaccante dell’Arsenal, infatti, ci sarebbe anche l’interesse del Lens, che però non lo stuzzica. Vuole il nerazzurro.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come questo desiderio combaci con quello della società, ma meno con quello dell’allenatore: Simone Inzaghi, infatti, vorrebbe un centravanti più fisico. Uno alla Beto, alla Taremi o, meglio ancora, alla Morata, con il quale la trattativa è sempre più complessa (l’Atletico non abbassa la richiesta da 21 milioni di euro della clausola).

Un attaccante più “classico” garantirebbe al tecnico maggiori certezze. Tuttavia, come riporta anche la Rosea, anche Inzaghi avrebbe cominciato a convincersi di Balogun, tanto da iniziare a ragionare su come incastrarlo nell’attuale reparto d’attacco.

L’opinione di Passione Inter

Un vecchio adagio del calcio spiega come ai giocatori forti una posizione in campo la si trovi sempre. E Balogun ha dalla sua un grande potenziale, oltre a un’età ancora verde. Lo statunitense ha voglia di vestire la maglia dell’Inter e avere in rosa un giocatore così determinato non può che essere un vantaggio. Se saprà confermare le attese, non ci sono troppi dubbi sul fatto che Inzaghi saprà trovargli una posizione in campo.