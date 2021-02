Dalla Spagna – Aguero in scadenza di contratto: sondaggi dell’Inter

Il mercato non si ferma mai. Nonostante la finestra invernale si sia chiusa meno di un mese fa, tutte le società sono già alla ricerca dell’occasione per la prossima stagione e per programmare il futuro. Dalla Spagna nelle ultime ora sono arrivate novità importanti per l’Inter.

Come riporta El Chiringuito de Jugones infatti il club nerazzurro ha iniziato a fare dei sondaggi per Sergio Aguero. L’attaccante argentino del Manchester City è in scadenza di contratto e sembrerebbe in uscita. La sua stagione fino a qua non è praticamente mai iniziata, collezionando soltanto 9 presenze in tutte le competizioni, a causa prima degli infortuni alla coscia ed al ginocchio, e poi alla positività al Covid. L’ultima apparizione risale addirittura al 3 gennaio scorso contro il Chelsea. L’Inter avrebbe dunque contattato gli agenti per valutare la fattibilità dell’operazione, ma la concorrenza è alta: su Aguero ci sono anche Juventus, Barcellona e Paris Saint Germain.

