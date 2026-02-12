TS – Stankovic, il PIANO dell’Inter per riportarlo a Milano

L’Inter ha deciso di riportare a Milano Aleksandar Stankovic nella prossima stagione. Le prestazioni del centrocampista serbo con la maglia del Bruges hanno convinto la dirigenza nerazzurra a esercitare il diritto di recompra fissato a 23 milioni di euro per l’estate 2026.

Il ventenne, figlio di Deki, sta vivendo una stagione di grande crescita in Belgio. Dopo una prima esperienza positiva al Lucerna, lo scorso luglio è stato ceduto al Club Bruges per 9,5 milioni. Superato il periodo iniziale di adattamento, è diventato un elemento centrale della squadra, collezionando finora 37 presenze condite da 7 gol e 4 assist.

Secondo Tuttosport, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui Chelsea, Arsenal, Dortmund e si ipotizza anche l’Atletico Madrid. Tuttavia il controllo della situazione resta nelle mani dell’Inter. Quando Marotta e Ausilio lo hanno ceduto, hanno mantenuto un diritto di recompra da 23 milioni per l’estate 2026 e 25 per il 2027, oltre a una percentuale sull’eventuale futura rivendita intorno al 15%.

La società nerazzurra non intende temporeggiare: in estate investirà i 23 milioni previsti per riportarlo a Milano, con un esborso netto di circa 13,5 milioni considerando quanto incassato nella scorsa sessione estiva. Il giocatore sarà poi messo a disposizione di Chivu, consapevoli di avere in rosa un talento di grande prospettiva.

Non sono da escludere offerte da 35-40 milioni per il serbo, motivo per cui l’Inter lo riporterà comunque a casa e poi valuterà il da farsi. Rinunciare a un patrimonio simile appare difficile al momento.