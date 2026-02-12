Inter-Juventus: DUBBIO Barella e Calhanoglu

Sabato sera alle 20.45 San Siro ospiterà il big match tra Inter e Juventus. Chivu sta valutando le ultime scelte per la formazione titolare, con alcuni dubbi ancora da sciogliere nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il principale ballottaggio riguarda il centrocampo. Barella non è ancora completamente recuperato e Sucic appare in vantaggio per una maglia da titolare. Il centrocampista italiano potrebbe quindi partire dalla panchina in attesa di ritrovare la condizione migliore.

Anche Calhanoglu resta in dubbio, ma le sue condizioni verranno valutate con attenzione dallo staff tecnico. In attacco la coppia dovrebbe essere quella formata da Lautaro Martinez e Thuram, con il francese confermato al fianco del capitano nerazzurro.

La difesa a tre vedrà Bisseck, Akanji e Bastoni davanti a Sommer. Sulle fasce agiranno Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mezzo al campo, oltre a Sucic, dovrebbero trovare posto Zielinski e Mkhitaryan.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.