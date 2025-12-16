Svelato il colpo dell’Inter a gennaio: “Questo obiettivo”

A due settimane dalla riapertura del calciomercato invernale, l’Inter sembra aver deciso di intervenire con almeno un colpo in entrata. Il club nerazzurro, infatti, sarà costretto a puntellare il proprio organico per via dell’infortunio di Denzel Dumfries che a distanza di oltre un mese si è rivelato più serio e complicato del previsto.

L’olandese, che potrebbe finire addirittura sotto i ferri, starà ai box ancora per un po’ di tempo: da qui la scelta che sembra definitiva da parte del club nerazzurro di intervenire sulla corsia di destra per trovare un’alternativa a Luis Henrique e Darmian.

Questo l’annuncio di Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: “L’Inter si muoverà a gennaio, come obiettivo ha quello di rinforzare l’esterno destro. Dumfries starà fermo per un bel po’ causa infortunio, l’Inter si sta già muovendo su alcuni esterni destri per sostituire Dumfries da qui alla fine della stagione. Ipotizziamo un prestito, da capire la formula”.