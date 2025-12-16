La scelta dell’Inter sull’infortunio di Dumfries: stop lungo

La situazione di Denzel Dumfries tiene in apprensione l’Inter. L’esterno olandese manca dal campo dal 9 novembre e il problema alla caviglia sinistra si è rivelato ben più complesso del previsto. Oggi arriverà la decisione definitiva sul suo futuro immediato: le possibilità sono due: terapia conservativa oppure intervento chirurgico, con quest’ultima ipotesi che si fa sempre più concreta.

Secondo La Gazzetta dello Sport, inizialmente sembrava una semplice distorsione gestibile con qualche giorno di riposo, ma il dolore persiste. La società ha organizzato diversi consulti con specialisti delle articolazioni, mentre Dumfries nei giorni scorsi è volato in Olanda per farsi visitare da un ortopedico di sua fiducia. La sua caviglia nasconde un danno serio che necessita di una scelta definitiva.

L’ultima apparizione risale al match contro la Lazio, quando a inizio ripresa Dumfries disse a Chivu di aver sentito ‘girare’ la caviglia e fu sostituito. Partì comunque per il ritiro della nazionale olandese, ma dopo qualche allenamento blando dovette fermarsi e rientrare a Milano senza mai scendere in campo. Sperava di essere disponibile per il derby, invece non si è più visto. Nelle settimane successive ha alternato riposo e lavoro in palestra, ma appena caricava il peso del corpo sulla caviglia era costretto a fermarsi.

Nel caso in cui si optasse per l’operazione, l’Inter dovrebbe muoversi sul mercato di gennaio per trovare un sostituto. Luis Henrique non ha ancora convinto del tutto nonostante cinque partite consecutive da titolare, e l’unica alternativa sarebbe Darmian, che però ha caratteristiche diverse, 36 anni e non si è ancora ripreso completamente da un lungo infortunio. Partirà per l’Arabia ma solo per allenarsi con la squadra.