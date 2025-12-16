Tutti i nomi valutati dall’Inter per sostituire Dumfries

La caviglia di Denzel Dumfries continua a far preoccupare l’Inter. Come scritto nell’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport, l’intervento chirurgico è diventato un’ipotesi molto concreta, probabilmente la più realistica. Oggi è attesa la decisione definitiva su quella che sarà la strada da percorrere dopo i vari consulti medici effettuati con specialisti delle articolazioni: da una parte l’intervento chirurgico, dall’altra la terapia consecutiva.

Qualora Dumfries dovesse realmente finire sotto i ferri, i tempi per il rientro in campo si dilaterebbero notevolmente. A quel punto l’Inter dovrebbe ricorrere immediatamente al mercato. Palestra e Norton-Cuffy sono i nomi che piacciono, ma secondo la rosea sarà molto difficile prenderli a metà stagione, soprattutto Palestra che è di proprietà dell’Atalanta e che ad inizio anno era stato spedito a Cagliari con la formula del prestito.

Secondo quanto aggiunto dal Corriere dello Sport, anche Idrissa Touré – esterno destro che l’Inter ha potuto apprezzare da vicino nell’ultimo incrocio contro il Pisa – rientra nell’elenco dei calciatori visionati dal club nerazzurro.