Calhanoglu verso il forfait: la scelta dell’Inter in Supercoppa
Le condizioni del centrocampista turco
Continuano a destare preoccupazione le condizioni di Hakan Calhanoglu in casa Inter dopo l’infortunio muscolare rimediato lo scorso martedì contro il Liverpool nella notte di Champions League. Nonostante siano estate escluse lesioni per quel fastidio all’adduttore avvertito per tempo dal centrocampista, la cautela è massima nei suoi confronti da parte dello staff medico nerazzurro.
Per questa ragione, come scritto dal Corriere dello Sport, Calhanoglu salterà con ogni probabilità la semifinale di venerdì sera a Riad contro il Bologna. Il centrocampista, così come Darmian, dovrebbe comunque partire con i compagni e prendere parte alla spedizione in Arabia Saudita. La presenza del turco, però, verrebbe presa in considerazione solamente per un’eventuale finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì 22 dicembre.