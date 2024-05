Svolta Lautaro-Inter, rinnovo più vicino: cos’è successo

Da vero Capitano nerazzurro, anche se va sempre precisato che parliamo di cifre altissime, Lautaro Martinez ha fatto quello che tutti i tifosi dell’Inter si sarebbero aspettato da lui. Come scritto dal Corriere dello Sport, in seguito al colloquio avuto ieri tra Ausilio e il suo agente Alejandro Camano, l’attaccante argentino è finalmente sceso in campo per dire la sua.

Le parti, infatti, nella giornata di ieri avevano evidenziato ancora una certa distanza rispetto ai 12 milioni inizialmente chiesti dal noto procuratore. Lautaro, che vorrebbe risolvere prima dell’inizio della Copa America questo intrigo, ha così incaricato il suo agente di incontrare nuovamente i dirigenti dell’Inter e abbassare le pretese economiche.

La richiesta dell’argentino si è notevolmente ridotta ed è pronto così a siglare il nuovo accordo ufficiale fino al 2029. L’Inter, infatti, è disposta a spingersi sui 9,5 milioni di euro più bonus, alcuni facilmente raggiungibili e altri meno. Offerta che il capitano interista sta per accettare, giusto il tempo di risolvere ancora gli ultimi dettagli legati ai diritti d’immagine.