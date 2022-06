Tinti (agente Bastoni) tranquillizza i tifosi: “Resta sicuramente”

I tifosi dell' Inter possono tirare un parziale sospiro di sollievo per la questione Bastoni. Certo, le vie del mercato sono infinite, ma, almeno per ora, le parole dell'agente del difensore, Tullio Tinti , sembrano inequivocabili.

Come riportato da Alfredo Pedullà, all'uscita dalla sede nerazzurra, in cui si era recato probabilmente per il rinnovo di Simone Inzaghi, ha dichiarato: "Posso tranquillizzare i tifosi dell'Inter. Bastoni rimane in nerazzurro sicuramente, ha un contratto ed è felice di giocare qui".