Dybala-Inter, ci siamo: Antun è ora nella sede nerazzurra

Sono minuti caldissimi per il possibile approdo di Paulo Dybala all'Inter. L'agente del calciatore argentino, Jorge Antun, è infatti appena salito negli uffici della sede dell'Inter per cercare un'intesa definitiva. I nerazzurri vorrebbero chiudere il prima possibile, così da evitare spiacevoli sorprese. Antun, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe accompagnato da due intermediari, Giacomo Petralito e Fabrizio De Vecchi.