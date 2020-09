TMW – Inter-Pinamonti, nuovi dettagli: le richieste di Raiola per lo stipendio

Inter e Genoa hanno trovato l’accordo per il ritorno in maglia nerazzurra di Andrea Pinamonti. I due club si sono accordati per un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni. L’Inter ne verserà direttamente 5 nelle casse rossoblù, mentre i restati 15-16 solamente nel momento dell’acquisto a titolo definitivo.

Ancora da definire invece le cifre dello stipendio. Al Genoa Pinamonti guadagnava 2,2 milioni, ma Mino Raiola, agente del giocatore, ha chiesto al club nerazzurro più di 3 milioni annui, scrive tuttomercatoweb.com. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<