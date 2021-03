Trubin nega la corte dell’Inter: “Solo voci, non ho tempo per il mercato”

Hanno imparato a conoscere bene il giovane Anatoliy Trubin i tifosi dell’Inter, in occasione del doppio incrocio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il portiere classe 2001 si era messo in mostra con parate strepitose che avevano stupito tutti sia nell’andata che nel ritorno contro i nerazzurri. Per quanto riguarda il suo futuro, ovviamente si sono già alimentate nei suoi confronti le prime voci di mercato.

In particolare, il giovanissimo portiere ucraino, è stato accostato ad Inter e Milan. Intervenuto nella conferenza di questo pomeriggio alla vigilia della sfida contro la Roma in Europa League, Trubin ha commentato così queste voci: “Credo che siano solamente rumors. Per quanto mi riguarda, sono concentrato esclusivamente sulle mie prestazioni con lo Shakhtar. Mi alleno e lavoro duro ogni giorno per migliorare e crescere. Non ho tempo per pensare alle voci di mercato”.

