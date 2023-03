Ts – Inter a passo di tango: obiettivo Dybala per l’attacco

L’Argentina e l’Inter hanno da molti anni un rapporto speciale. Terminata l’era di Zanetti e dei tanti sudamericani passati in nerazzurro, ora c’è Lautaro Martinez a raccogliere quell’eredità importante. Ma presto potrebbe non essere più solo.

Secondo Tuttosport, infatti, l’Inter starebbe pensando di ricostruire un trio tutto argentino in attacco. Oltre al Toro, ci sono due obiettivi di mercato: uno è Retegui, osservato già da parecchio tempo, mentre l’altro sarebbe un ritorno di fiamma: Paulo Dybala.

L’attaccante della Roma potrebbe lasciare la capitale in caso di addio di Mourinho a fine stagione. Il suo arrivo non sarebbe più a zero e ci sarebbe da pagare la clausola rescissoria da 20 milioni fissata per i club italiani dai giallorossi. Una cifra importante, ma non così alta per un giocatore che è da considerare un vero top player.

Di sicuro Marotta è pronto a fiutare l’occasione e la pista Dybala potrebbe riaccendersi seriamente nei prossimi mesi. Soprattutto se l’Inter decidesse di non rinnovare il prestito di Lukaku, di ritorno al Chelsea al termine di questa stagione.