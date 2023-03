Tutti i giocatori dell’Inter convocati dalle Nazionali: il report completo

1 di 3

Sosta nazionali

Il campionato è pronto lasciare spazio alla sosta per le nazionali, la prima dopo il Mondiale in Qatar. Sarà, dunque, la prima volta da Campione del Mondo con la maglia dell’Argentina di Lautaro Martinez. Ci sarà anche il ritorno in nazionale di Lukaku dopo i terribili 45′ di Belgio-Croazia, gara che ha sancito l’eliminazione delle Furie Rosse e caratterizzata dalla prestazione da incubo di Big Rom, con almeno 4 buone occasioni da gol fallite.

Tornano a giocare partite ufficiali anche gli Azzurri, con Bastoni che però sarà costretto a rimanere a casa per infortunio. Lo stesso vale per Dimarco, convocato pur se uscito acciaccato dalla sfida contro la Juventus e rimandato immediatamente a casa (al suo posto Emerson Palmieri). Gli altri italiani chiamati da Mancini sono Acerbi, Darmian e Barella. Chiamata in Under 21, invece, per Bellanova.

In totale sono 14 i giocatori dell’Inter impegnati durante la sosta con le rispettive nazionali. Inoltre, ci sono anche

