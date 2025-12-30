L’Inter guarda in casa Hellas Verona per programmare il futuro. Due profili hanno catturato l’attenzione della dirigenza nerazzurra: Belghali e Giovane. Entrambi rappresentano obiettivi concreti, anche se con tempistiche diverse.

La fascia destra resta una priorità, specialmente dopo l’infortunio di Dumfries e il rendimento non del tutto convincente delle alternative a disposizione. Rafik Belghani viene considerato un esterno moderno e dinamico, perfetto per il sistema di gioco nerazzurro. Tuttavia, il suo arrivo non potrà concretizzarsi a gennaio: il regolamento gli impedisce di giocare con una terza squadra nella stessa stagione, oltre all’impegno in Coppa d’Africa che lo terrà lontano dall’Europa. L’operazione è quindi più realistica per l’estate.

Diversa la situazione per Giovane, giovane attaccante apprezzato per versatilità e margini di crescita. Può ricoprire diversi ruoli in attacco e risponde alla nuova filosofia societaria dell’Inter, sempre più orientata verso profili giovani e futuribili. Per agevolare la trattativa, i nerazzurri stanno valutando l’inserimento di Valentin Carboni come contropartita tecnica.

L’italo-argentino, tornato dal prestito, potrebbe diventare una pedina strategica per ridurre le richieste economiche del Verona e consolidare l’asse di mercato tra i due club. La strategia dell’Inter prevede di bloccare Giovane già ora per poi portarlo a Milano a giugno, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.