Cresce di giorno in giorno l’ottimismo in casa Inter in merito alla possibilità di chiudere entro fine stagione il colpo Zielinski. Il centrocampista polacco, infatti, il prossimo 30 giugno 2024 andrà in scadenza di contratto con il Napoli, ma già a partire da gennaio sarà libero di poter firmare un pre-accordo con un nuovo club per il trasferimento gratis in estate.

Com’è risaputo, sul calciatore da tempo vi sono in prima fila Inter e Juventus. Il club nerazzurro avrebbe già proposto un’offerta convincente all’entourage del centrocampista pari a 4 milioni di euro a stagione più bonus per quattro anni di contratto. Un’operazione che al momento si muove sottotraccia, ma che potrebbe presto subire l’accelerata decisiva.

Per l’Inter sarebbe l’ennesimo colpaccio a costo zero dopo le grandi intuizioni messe a segno dai dirigenti nerazzurri negli ultimi anni. A rinforzare questa tesi, è l’indiscrezione riportata da Calciomercato.it secondo cui le possibilità di un rinnovo di Zielinski con il Napoli sarebbero precipitate a seguito dei colloqui recenti tra club e agenti del ragazzo. Pare infatti che, dopo l’offerta al ribasso formulata da Aurelio De Laurentiis rispetto all’attuale ingaggio, gli ultimi incontri non siano stati sufficienti a sbloccare una situazione estremamente complicata.