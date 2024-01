Altra giornata calda in Assemblea di Lega a Milano, al termine della quale sfilano i grandi protagonisti del calcio italiano. Tra questi anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che intercettato dai cronisti presenti ha risposto alle domande sui temi caldi del momento, soffermandosi anche sul caso Zielinski. In scadenza di contratto a fine stagione, il centrocampista polacco sembra promesso sposo dell’Inter. Ecco la replica del patron azzurro: “Zielinski. È un bravissimo ragazzo, è un nostro calciatore. È stato 8 anni con il Napoli, io credo che certe storie di grande simpatia e di grande amore ad un certo punto vanno a termine così da sole. Quindi se lui volesse restare, noi siamo qui ad abbracciarlo e a tenerlo con noi. Ma se lui vuole partire perché magari ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro. Per me il denaro non ho odore né puzza, perché è un mezzo e non un fine. Per molti è un fine” dic De Laurentiis”.

Poi aggiunge: “Evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere nel caffè e quindi avrà convinto il ragazzo, la moglie, il suocero a portarlo via da Napoli. Io vi dico soltanto una cosa. I media scrivono un mare di cavolate, il signor Zielinski da me prende uno stipendio molto più alto di quello che io leggo andrebbe a prendere all’Inter. Ricordatevelo. Quindi va all’Inter? Io ho detto a Marotta ‘non ti stai comportando bene’, gliel’ho detto con il sorriso. Anche perché lui mi risponde “non è vero, non è vero”. Allora diventa una specie di gag”.