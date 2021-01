Una nuova era per Passione Inter: entra nel Club!

È nato il Club di Passione Inter! Siamo davvero orgogliosi di annunciare una grande novità che vedrà i tifosi dell’Inter sempre più al centro del nostro progetto, in un nuovo modo di fare informazione e di seguire l’Inter.

Passione Inter è stato fondato nel 2011 da Fabrizio Scoglio e Claudio Berna, perché con l’idea di creare un canale di informazione differente rispetto a quelli tradizionali, che mettesse al centro non soltanto l’Interismo ma, appunti, tutti i tifosi. Sin dal primo giorno abbiamo combattuto per un piano di comunicazione bidirezionale, per creare un contatto diretto tra tutti i nostri giornalisti e i membri della nostra community. Passione Inter non riceve nessun contribuito statale, i nostri contenuti li pubblichiamo in maniera indipendente ed è sempre stato così. Lo sarà anche in futuro, all’insegna dell’indipendenza e dell’Interismo. Abbiamo creato quindi un piano di abbonamenti per tutti i tifosi interisti come te che vogliono sostenere il nostro progetto, contribuire alla nostra crescita e far parte della nostra squadra.

Abbiamo lanciato nel corso degli anni molte iniziative sul sito Passioneinter.com e sui nostri profili social. A partire dal 2020 abbiamo iniziato a produrre contenuti audio come podcast e video sul canale Youtube. Abbiamo così mandato in onda da giugno il primo show quotidiano interamente dedicato all’Inter e totalmente gratuito, fin da subito il progetto ha avuto un grande impatto grazie a tutti voi ma per raggiungere nuovi obiettivi ora dobbiamo fare un passo in avanti tutti assieme.

In molti ci hanno chiesto come fare per entrare a far parte del club e come possiamo sostenere il progetto Passione Inter. Ci siamo confrontati e grazie anche ai suggerimenti dei nostri iscritti, abbiamo pensato che l’abbonamento al nostro canale Youtube possa essere la soluzione migliore per permetterti di entrare nel nostro club esclusivo. Con il tuo supporto potremo creare nuovi appuntamenti in diretta, potremo tifare Inter insieme durante le partite, potremo parlare di Inter senza filtri e sviluppare nuovi contenuti. Abbiamo pensato a diversi livelli di abbonamento che danno accesso a vantaggi esclusivi, avrai la possibilità di farti riconoscere in tutti i video con badge e sticker personalizzati che ti identificano come appartenente al nostro club, non sarai limitato dalla chat lenta durante le dirette, potrai inviare quanti commenti vuoi a differenza di chi non farà parte del club. Avrai inoltre la possibilità di partecipare ad un appuntamento in diretta che abbiamo pensato esclusivamente per gli abbonati, avrai la priorità per le domande ai nostri ospiti speciali ed entrerai nel gruppo Telegram esclusivo di Passione Inter. Questi sono soltanto alcuni vantaggi di cui potrai usufruire e che abbiamo pensato per te, tutti i dettagli li trovate sul nostro canale Youtube.

Non ti resta che abbonarti ed entrare nel Club di Passione Inter ora!