ESCLUSIVA – Cavani ha deciso: a giugno via dal Psg. Atletico in pole, ma anche l’Inter si rifà sentire

Si può snobbare un giocatore come Edinson Cavani? L’attaccante del Paris Saint Germain ha deciso: non rinnoverà il contratto con i francesi ed a partire da giugno 2020 sarà libero di firmare il contratto che vuole, a parametro zero.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com infatti, l’uruguaiano considera conclusa la sua esperienza a Parigi. In questi mesi si sono fatti vivi diversi club dall’Italia (Napoli, arrivano invece solo smentite riguardo al Milan) e dalla Spagna (su tutti l’Atletico Madrid). E l’Inter? L’interesse nerazzurro, come vi abbiamo raccontato questa estate, nasce da prima dell’arrivo di Lukaku. E dopo il “No grazie” giunto in agosto, ci sono stati nuovi contatti, seppur informali ed a puro scopo informativo, in queste settimane. È vero infatti che nel frattempo è arrivato il belga, ma la lotta alla Juventus passa anche dall’impreziosire la rosa con giocatori come lui. Marotta insomma non punterà forte sul Matador, ma Cavani è sempre Cavani, soprattutto a parametro zero. Il riscatto di Sanchez poi non è affatto scontato, così come la permanenza di Lautaro Martinez. Va detto comunque che ad oggi rappresenta più una suggestione che un’ipotesi concreta.

