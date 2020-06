ESCLUSIVA – Males, l’agente precisa: “Nessun contatto con l’Inter. È uno dei migliori della sua generazione”

Nelle scorse ore il nome di Darian Males è stato più volte accostato all’Inter in vista del prossimo mercato. Il centravanti classe 2001 è attualmente in forza al Lucerna, squadra con il quale ha disputato sedici partite nel campionato svizzero, collezionando un gol e tre assist. Nonostante i rumors, però, la trattativa non pare decollata, almeno per il momento: nonostante l’attenzione di Beppe Marotta e Piero Ausilio, sempre pronti a cercare nuovi giovani con cui rinforzare la rosa, non ci sono stati ancora contatti ufficiali fra le parti.

Ad affermarlo è lo stesso agente del calciatore svizzero, Gezim Ibrahimi, che raggiunto dalla redazione di Passioneinter.com, ha affermato: “Fino a questo momento non abbiamo avuto nessun contatto ufficiale, né con l’Inter né con qualsiasi altro club del campionato di Serie A”.

L’agente però tesse anche le lodi del centravanti, finito del mirino degli addetti ai lavori già da diverso tempo: “Parliamo di un calciatore pronto, è uno dei migliori talenti svizzeri della sua generazione”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!