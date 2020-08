Indiscrezione PI – Tra Europa League e mercato: le ultime sull’affondo dell’Inter per Tonali

Sandro Tonali è ancora in cima alla lista dei desideri dell’Inter: corteggiato da diversi mesi, il centrocampista attualmente in forza al Brescia dovrebbe essere uno dei colpi pregiati del mercato nerazzurro. La trattativa con le Rondinelle è in piedi da tempo, con le squadre che sono al lavoro per trovare la giusta quadra che accontenti le parti in gioco. In ogni caso aggiornamenti non sono previsti nelle prossime ore, perché la testa della società di Viale della Liberazione è tutta sulla finale di Europa League contro il Siviglia, in programma domani in quel di Colonia.

Stando a quanto raccolto da Passione Inter, l’accordo definitivo non sarebbe stato ancora raggiunto, ma la trattativa prosegue. La società nerazzurra dovrà prima disputare la finale di Europa League e risolvere altre pratiche, dopodiché ci risiederà al tavolo con il Brescia per provare a chiudere l’affare. Al momento si starebbe lavorando ad un accordo in prestito con obbligo di riscatto, fissato intorno ai 35 milioni, con una modalità simile a quella che lo scorso anno fu utilizzata con il Cagliari per Barella.

Alla finestra restano interessate le due società che di recente hanno cercato fino all’ultimo di inserirsi: la solita Juventus e, nelle ultime settimane, anche il Milan. Entrambe pronte a rifarsi sotto nel caso in cui l’accordo con l’Inter non dovesse andare in porto.

