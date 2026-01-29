29 Gennaio 2026
DIRETTA – Sorteggio Champions League in DIRETTA e LIVE reaction: l’avversaria dell’Inter
Appuntamento speciale con la live di Passione Inter per seguire insieme il sorteggio Champions League per il playoff 2025/2026, 30 gennaio 2025. Live con i sorteggi, l’analisi del tabellone dell’Inter, delle altre italiane e il commento sulla nuova Champions League 2025/2026. A seguire, gli aggiornamenti con il calciomercato Inter e tutte le news.