29 Gennaio 2026

DIRETTA – Sorteggio Champions League in DIRETTA e LIVE reaction: l’avversaria dell’Inter

Appuntamento speciale con la live di Passione Inter per seguire insieme il sorteggio Champions League per il playoff 2025/2026, 30 gennaio 2025. Live con i sorteggi, l’analisi del tabellone dell’Inter, delle altre italiane e il commento sulla nuova Champions League 2025/2026. A seguire, gli aggiornamenti con il calciomercato Inter e tutte le news.

Lorenzo Polimanti

