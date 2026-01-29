Fabrizio Romano: “Accordo TOTALE Inter-Diaby”

Procede spedita la trattativa tra l‘Inter e Moussa Diaby dopo i primi sondaggi nella giornata di ieri. Il club nerazzurro ha infatti incassato il gradimento totale da parte del calciatore e dovrà adesso convincere l’Al-Ittihad a liberarlo subito. A confermare le buone sensazioni intorno all’operazione di mercato ci ha pensato su X Fabrizio Romano.

Questo il suo annuncio: “L’Inter ha raggiunto l’accordo con Moussa Diaby, in quanto il potenziale ingaggio è stato anche approvato da Cristian Chivu. L’accordo ora dipende dal via libera dell’Al-Ittihad. Sarebbe un prestito con un diritto di riscatto da 35 milioni, come anticipato”.