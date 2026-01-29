Nuova cessione Inter: “Ha detto di sì al Besiktas”

L’Inter si preannuncia grande protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. Il club nerazzurro, che in entrata lavora soprattutto su Diaby e Perisic, in uscita ha intenzione di definire ancora un paio di cessioni dopo quella di Palacios tornato in Argentina. Un nome particolarmente caldo, ad esempio, è quello di Luis Henrique che ha ricevuto diverse proposte da Turchia e Inghilterra.

Chi sembra essere molto vicino a salutare, dopo il prestito della prima parte di stagione al Torino, è Asllani. Come svelato da Fabrizio Romano su X, il centrocampista albanese è ad un passo dall’addio: “Il Besiktas è in trattativa avanzata per ingaggiare Kristjan Asllani in prestito dall’Inter. L’accordo dovrebbe includere un diritto di riscatto e non un obbligo. Asllani è pronto a dire di sì al club”.