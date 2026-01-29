Tegola Barella, quante partite salta con l’Inter

Nicolò Barella dovrà restare ai box per circa due settimane per infortunio. Il centrocampista ha accusato un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra e salterà sicuramente la trasferta di domenica contro le Cremonese e la gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter sta studiando un rientro graduale per il giocatore sardo. Il piano prevede un possibile ritorno contro il Sassuolo, per poi averlo al meglio della condizione in vista dello scontro con la Juventus a metà febbraio. Per Barella si tratta del primo stop stagionale: la prossima partita di campionato sarà la prima assenza dopo 22 presenze consecutive, delle quali 19 da titolare.

Anche Hakan Calhanoglu, altro punto fermo del centrocampo nerazzurro, sta affrontando un periodo di stop. I tempi di recupero del turco dovrebbero essere simili a quelli dell’ex Cagliari, con il rientro in gruppo atteso per la prossima settimana. Anche per lui l’obiettivo è tornare disponibile per la sfida contro il Sassuolo e soprattutto per il big match contro la Juventus.