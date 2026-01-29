Perisic vicino all’Inter, l’eliminazione del PSV cambia tutto

L’eliminazione del PSV dalla Champions League potrebbe aprire nuovi scenari per il ritorno di Ivan Perisic all’Inter. Secondo quanto dichiarato dal giornalista Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube, ora la situazione può essere valutata in maniera diversa dai nerazzurri.

“Per Perisic l’Inter può ragionare in modo diverso dopo che il PSV è stato eliminato, a maggior ragione ora la volontà di Perisic potrebbe fare la differenza”, ha spiegato il giornalista. L’uscita dalla competizione europea del club olandese rappresenterebbe quindi un elemento che potrebbe risultare decisivo per sbloccare l’operazione.

Pedullà ha anche commentato la vittoria per 2-0 contro il Dortmund, definendo difficile l’inizio della partita ma sottolineando la buona gestione successiva da parte della squadra. Il giornalista ha elogiato la prestazione di Federico Dimarco, autore di una perla e considerato uno dei migliori esterni sinistri d’Europa, oltre al raddoppio firmato da Diouf.

Sul fronte Diaby, invece, le dichiarazioni di Beppe Marotta sono state chiare. Il dirigente nerazzurro ritiene che ci siano possibilità ridotte di arrivare al giocatore dell‘Al-Ittihad, che guadagna cifre molto elevate ed è stato pagato 60 milioni dal club arabo. L’Inter ha comunque fatto il proprio tentativo e ora resta in attesa di sviluppi dalla società saudita.