È in arrivo la seconda edizione del Gran Galà di Passione Inter: un evento speciale oggi, venerdì 23 giugno, in diretta dalle19.30 su YouTube e Twitch, in occasione della fine di stagione. Una serata in cui la redazione di Passione Inter annuncerà i premi assegnati dai voti della community di Passione Inter.

Ecco i premi che annunceremo nel corso della serata:

MVP of the Year

Migliori giocatori ruolo per ruolo

Partita dell’anno

Miglior gol

Flop dell’anno

Premiazione vincitore Fanta Passione Inter

La serata darà anche l’occasione per fare un riepilogo della lunga stagione nerazzurra insieme a tutta la community. Ti aspettiamo in diretta: