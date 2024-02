VIDEO – Adani: “Juve spende milioni, ma Inter superiore nel gioco”

Nel corso del post-partita di Inter-Juventus, big match della 23a giornata di Serie A, vinto dai nerazzurri 1-0, Lele Adani si è lasciato andare a un commento sul costo delle due rose e sul modo in cui sono state costruite.

L’opinionista televisivo, infatti, ha ribadito come la rosa dei nerazzurri non sia tanto superiore, poiché costruita con tanti parametri zero, mentre i bianconeri hanno investito diversi milioni in più negli ultimi anni. Per Adani, la netta superiorità dei nerazzurri sta nel modo in cui Inzaghi fa giocare i suoi ragazzi.

Questo il video: