Affacciatosi per salutare i tifosi in Piazza Duomo, Alessandro Bastoni ha voluto rispondere alla frecciatina lanciata negli scorsi giorni dall’ex giocatore Davide Moscardelli, che negli scorsi giorni aveva accusato, con un’uscita molto infelice, i sostenitori nerazzurri di essere in pochi a festeggiare lo Scudetto.

Questa la replica del difensore nerazzurro: