Non è stata una grande serata per la Turchia, battuta dall’Austria con un rumoroso 6-1 in amichevole. Tuttavia, anche in una serata così nera Hakan Calhanoglu ha saputo confermare le sue grandi qualità dal dischetto, riuscendo a segnare nonostate i tentativi del pubblico di infastidirlo con un laser.

Questo il video: