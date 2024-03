VIDEO – Il contatto Thuram-Meret che ricorda il rigore di Sommer su Nzola

Finale concitato a San Siro per Inter-Napoli, con gli ospiti che hanno raggiunto il pareggio con Juan Jesus nei minuti finali, costringendo i nerazzurri a un assalto disperato nel tempo rimasto a disposizione, con un paio di episodi dubbi in area di rigore campana.

In particolare, c’è stato un contatto aereo tra Thuram e Meret in uscita, con fallo in attacco fischiato all’attaccante dell’Inter. Dalle immagini, tuttavia, si vede chiaramente come l’attaccante anticipi il difensore. Tuttavia, a Firenze, per una dinamica molto simile (e anche meno netta, visto che Sommer anticipò Nzola di poco), fu fischiato rigore contro i nerazzurri.

Questo il video: