Il gol decisivo in pieno recupero di Frattesi ha permesso all’Inter di battere l’Udinese e ha mandato in delirio tutto il popolo nerazzurro. Compresa la dirigenza presente in tribuna al Bluenergy Stadium, con Marotta, Ausilio e Baccin che si sono lasciati andare a un’esultanza scatenata.

Questo il video: