VIDEO – Scintille fra Gagliardini e Rabiot. Il francese si vendica dopo la partita

Monza-Juventus è stata una partita molto tirata e nervosa. Al 92′ è arrivato il gol dell’interista in prestito, Valentin Carboni, che ha fatto esultare un ex nerazzurro in campo come Roberto Gagliardini in maniera scomposta, urlando in faccia ad Adrien Rabiot.

In pieno recupero, tuttavia, è arrivato il gol del nuovo sorpasso bianconero firmato da Gatti, valso poi il successo. Una rete che ha permesso al francese della Juventus di “vendicarsi” nei confronti di Gagliardini tramite una storia su Instagram. Di seguito il video dell’accaduto e poi la risposta di Rabiot: