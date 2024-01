Grande gioia per l’Inter che ha vinto la Supercoppa all’ultima curva, grazie alla rete di Lautaro Martinez in pieno recupero, dopo una gara molto bloccata e complicata. Il gol, allora, è stata una vera e propria liberazione per tutto il mondo nerazzurro, con lo stesso capitano che si è lasciato andare a un’esultanza scatenata.

