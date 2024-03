VIDEO – Inter-Napoli, San Siro INTONA: “La capolista se ne va”

Il pubblico di San Siro ha reagito nel modo migliore all’eliminazione in Champions League dell’Inter, incitando per tutta la gara la squadra, nella sfida contro il Napoli. Nel secondo tempo, in particolare, con i nerazzurri in vantaggio, tutto lo stadio ha fatto partire il coro: “La capolista se ne va”, a sottolineare il vantaggio in Serie A della squadra di Inzaghi, proiettata verso lo Scudetto.

