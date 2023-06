Gli ultimi minuti di Manchester City-Inter sono stati parecchio concitati. La tensione era alle stelle e lo stesso Simone Inzaghi aveva perso ormai il controllo, tanto che sull’ultimo calcio d’angolo per i nerazzurri ha iniziato a litigare con i membri della sua panchina.

Nel video qui sotto l’episodio in questione, che gli è costato anche l’ammonizione da parte dell’arbitro Marciniak.

Il momento preciso dove ho urlato e pensavo seriamente che lo avrebbe buttato a terra



Questo è stato il picco di esaurimento di inzaghi ieri serapic.twitter.com/9dBMePUIq3 — Matthew Finalista (@Matthewjumped) June 11, 2023

Perché questo gesto? Inzaghi era totalmente fuori di sé negli ultimi minuti di gara. Come si può vedere nel video qui sotto, il tecnico era entrato abbondantemente in campo, come se volesse andare a segnare lui il gol del pareggio.