VIDEO – L’Inter del Triplete in Georgia: SHOW di Maicon e Materazzi

Nel pomeriggio di ieri, diverse leggende nerazzurre sono atterrate in Georgia per il match amichevole in programma questo pomeriggio a Batumi. L’Inter Legends se la vedrà infatti quest’oggi alle 16.00 contro alcuni grandi ex campioni georgiani.

Una formazione nerazzurra ricca di protagonisti del Triplete del 2010: dal capitano Javier Zanetti, passando per Materazzi, Sneijder, Maicon, Lucio, Cordoba, Pandev, Julio Cesar, Cambiasso e Milito. Tra gli altri grandi ex interisti, saranno presenti anche Frey, Galante, Colonnese, Borja Valero Kharja, Suazo, Palacio e Luis Figo. Match che sarà visibile questo pomeriggio sul canale Youtube dei nerazzurri.

Nel video postato dall’Inter sui propri social, alcuni estratti dell’arrivo di ieri delle leggende del club in Georgia con lo show del solito Maicon: