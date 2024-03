Koopmeiners-Inter, svelato il clamoroso sondaggio

Acquistato dall’Atalanta nell’estate del 2021 per circa 15 milioni di euro, Teun Koopmeiners potrebbe presto arricchire le casse della formazione bergamasca con l’ennesima plusvalenza messa a segno dal club. Con ogni probabilità, infatti, l’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar dirà addio a fine stagione per una cifra superiore ai 40 milioni.

Oltre alla solita Premier League, in prima fila sembra esserci la Juventus. In passato, però, il calciatore era stato parecchio vicino ad altre formazioni italiane. Come svelato da Tuttomercatoweb, il primo a muoversi era stato il Napoli dell’ex Giuntoli, che non a caso lo vorrebbe portare adesso in bianconero. Secondo quanto confermato dal suo agente, però, erano arrivati sondaggi anche da parte di Inter e Roma prima del trasferimento all’Atalanta nel 2021.

Anche lo scorso giugno, inoltre, Koopmeiners era stato seriamente valutato dai nerazzurri come colpo a centrocampo prima di chiudere definitivamente la pratica Frattesi, a dimostrazione della stima rimasta negli anni immutata da parte del club.

L’opinione di Passione Inter

L’idea Koopmeiners è ad oggi quasi impraticabile per un club come l’Inter. Non solo per il costo elevatissimo del cartellino del centrocampista dell’Atalanta, ma anche perché in mezzo al campo è già stato bloccato Zielinski a costo zero per la prossima stagione. Solamente nel caso in cui dovesse invece uscire un big sulla mediana, il nome dell’olandese potrebbe rientrare nei radar nerazzurri. Uno scenario, però, non previsto in questo momento dalla società interista.