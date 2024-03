L’Inter spera in Frattesi: come sta verso Bologna e Atletico

Oltre al rientro che sembra imminente di Hakan Calhanoglu, l’Inter spera di poter recuperare a pieno regime il prima possibile anche Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro ha infatti tenuto in apprensione Simone Inzaghi nelle ultime uscite.

Rientrato da un problema all’adduttore, l’ex Sassuolo aveva accusato una leggera ricaduta dopo la rete messa a segno contro l’Atalanta a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Solo un falso allarme, però, visto il suo recupero immediato e la convocazione successiva contro il Genoa. O forse no, considerato che proprio lunedì sera – durante il riscaldamento a bordocampo – Frattesi si è rivolto con una smorfia di dolore allo staff medico e si è riaccomodato in panchina.

Stando agli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile, però, anche in questo caso non dovrebbe essere nulla di grave. Anzi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista si è allenato in gruppo già nella giornata di ieri e sarà regolarmente a disposizione per Bologna-Inter. Qualora dovesse trasmettere segnali positivi nei prossimi due giorni, potrebbe addirittura partire dal primo minuto per dare l’opportunità a Barella o Mkhitaryan di rifiatare prima del ritorno di Champions League.