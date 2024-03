Assalto Inter per il nuovo Yildiz: “In Germania già se ne parla”

Continua a muoversi sotto traccia la dirigenza dell’Inter sul mercato. Se per la prossima estate sono già stati messi a segno due colpi a zero come Zielinski e Taremi, il club nerazzurro si è pure mosso anche per il futuro a lungo termine. In quest’ottica rientra l’interesse improvviso per il nuovo crack del calcio turco, già paragonato ad un possibile altro caso Yildiz in Germania.

Stiamo parlando di Can Uzun, trequartista classe 2005 sul quale l’Inter si sarebbe già precipitata. Attaccante di enorme talento che in questa stagione ha già messo a segno 12 reti in 21 presenze con la maglia del Norimberga, in seconda divisione tedesca. A rivelare la possibile trattativa è stato Edoardo Grassi, giornalista di Mediaset intervenuto su TV Play.

Queste le sue parole: “L’Inter ci ha messo gli occhi addosso, oltre al futuro ha pronto il dopodomani. I giornali presenti si occupano poco di mercato, eppure hanno parlato di questo interesse per Can Uzun ed è strano che i tedeschi parlino di un giocatore loro che interessa ad un club italiano. Gioca nel Norimberga, fa tanti gol, è un trequartista ed attaccante, piede destro, già nel giro della Nazionale Turca. In Germania già si parla di un altro Yildiz, a quanto pare l’Inter pensa a questo investimento per il dopodomani”.