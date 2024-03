Inter scatenata, si è già mossa per Tah: “Ha pure un piano B”

Confermando le indiscrezioni circolate appena pochi giorni fa, sono arrivati ulteriori indizi sulla strategia futura pensata dall’Inter per la propria difesa. Il club nerazzurro, infatti, starebbe già programmando alcuni importanti cambiamenti per l’estate 2025, quando Acerbi e de Vrij potrebbero salutare a costo zero. A tal proposito, sono due i profili già entrati nel mirino della società come possibili colpi gratis.

Stiamo parlando di Jonathan Tah e Danilho Doekhi, entrambi provenienti dalla Bundesliga e con il contratto in scadenza nel giugno 2025. Come annunciato dal giornalista Edoardo Grassi ai microfoni di TV Play, l’Inter si sarebbe già portata avanti in entrambi i casi. Il preferito rimane il tedesco esploso definitivamente con l’arrivo di Xabi Alonso in panchina, mentre l’olandese viene considerato più come un’alternativa qualora qualcosa dovesse andare storto.

Questa la notizia riportata dal cronista: “Tah per l’Inter, se si vuole si fa. Potrebbe inserirsi bene, è del ’96 ed ha una lunghissima esperienza. All’inizio ha avuto una carriera ricca di alti e bassi, ha sfruttato un momento poco ricco del calcio tedesco a livello di difensori. Gioca in una difesa a tre, con Xabi Alonso ha avuto un grande rilancio. E’ diventato continuo, di rendimento sicuro. Gioca in una difesa molto organizzata, direi che è un giocatore già pronto. L’Inter è molto brava a muoversi in questa direzione. Tah è in prima posizione”.

In secondo piano, poi, il difensore dell’Union Berlino: “L’Inter ha già sondato un giocatore che potrebbe essere un centrale buono sin da subito, Danilho Doekhi. Gioca nell’Union Berlino, ha un contratto fino al 2025, calciatore che sicuramente può venir via facendo fare una plusvalenza alla squadra di Berlino. L’Inter addirittura ha la soluzione bis, calciatore pronto per giocare subito. Non sono sogni, ma sono ragionamenti”.