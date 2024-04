VIDEO – Massimo Mauro contro il gol di Dimarco: “Una vergogna!”

Ha fatto discutere il primo gol dell’Inter, segnato da Dimarco, per il presunto fuorigioco di Thuram. Un sospetto sul quale non ha potuto intervenire il Var a termini di regolamento, a causa della giocata di Bereszyinski che ha dato il via a una nuova azione, portando al vantaggio nerazzurro.

Una decisione che non è piaciuta a Massimo Mauro. L’opinionista televisivo si è scagliato contro questa scelta definendola una “Vergogna” in diretta a Pressing. Questo il suo sfogo: