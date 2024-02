VIDEO – Il rigore NETTO su Thuram di cui NESSUNO parla!

L’arbitraggio di Maresca in Inter-Juventus è stato elogiato da più parti, ma in realtà ci sarebbe molto da discutere su un evidente rigore non fischiato ai nerazzurri sul risultato di 0-0. Thuram, infatti, viene atterrato in area da Danilo.

Un episodio di cui nessuno ha parlato, ma dalle immagini è abbastanza chiaro come il difensore bianconero colpisca prima il francese. Fortunatamente l’Inter ha ottenuto lo stesso la vittoria, ma anche ieri sera si è confermata la statistica stagionale della Juventus di 0 rigori fischiati contro.

Questo il video del contatto: