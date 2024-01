Simpatico siparietto dopo il gol del 5-1 in Monza-Inter, segnato da Marcus Thuram con una splendida giocata individuale. Proprio il francese è corso in panchina da Dimarco per festeggiare a modo suo: colpendo in modo scherzoso il compagno di squadra con un calcetto. L’esterno è schizzato in piedi per inseguirlo, chiaramente con il sorriso sulle labbra.

Questo il video dell’episodio: