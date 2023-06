VIDEO – Il TIFO dell’Inter è travolgente: canta anche lo STEWARD!

L’Inter ha concluso al meglio il suo campionato, battendo in trasferta il Torino 1-0. Una giornata di festa per il popolo nerazzurro, che non ha fatto mancare il suo supporto alla squadra. Un tifo travolgente, che ha coinvolto anche gli addetti alla sicurezza.

Come si può vedere nel video qui sotto, infatti, anche uno steward dello stadio Olimpico Grande Torino si è messo a cantare i cori insieme alla curva nerazzurra. Dalla sicurezza con qui intona il coro e da alcuni gesti abbastanza eloquenti, è facile intuire che anche lui fosse un tifoso interista.