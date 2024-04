VIDEO – Udine come San Siro: lo stadio canta “La capolista se ne va!”

L’Inter ha battuto l’Udinese all’ultimo secondo grazie alla rete di Frattesi, che ha avvicinato ancora di più la squadra allo Scudetto. Una vittoria epica, in un Bluenergy Stadium che sembrava San Siro per il numero di tifosi interisti presenti. Infatti, al termine della gara i giocatori in campo hanno esultato e cantato, insieme ai tanti sostenitori presenti a Udine, il coro “La capolista se ne va!”.

Questo il video dei festeggiamenti.