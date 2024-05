Accelerata in arrivo per Lautaro: “Possibile sacrificio per l’Inter”

Non c’è ancora l’ufficialità del nuovo accordo tra Zhang e Pimco, ma una volta arrivata i dirigenti dell’Inter potranno uscire dal limbo di queste ultime settimane e accelerare su alcune operazioni attualmente in stand-by. In particolare, i nerazzurri proveranno a chiudere diversi rinnovi di contratto.

Come racconta Tuttosport, mentre è tutto praticamente definito per i prolungamenti di Inzaghi e Barella, c’è ancora da trovare l’accordo per il nuovo contratto di Lautaro Martinez. Le sensazioni, però, rimangono abbastanza positive e c’è la convinzione che si arriverà alla firma.

La soluzione finale potrebbe portare a un sacrificio da parte dell’Inter per arrivare a sfiorare il tetto dei 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi, fino al 2029. L’accelerata decisiva è attesa a breve, dal momento che l’Inter vorrebbe avere la firma del suo capitano prima della partenza per la tournée estiva in Cina.