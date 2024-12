Acerbi ancora a parte: l’idea dell’Inter per la sfida con il Bayer Leverkusen

Calendario fitto per l’Inter, che dopo la convincente vittoria con il Parma deve subito pensare alla complicata trasferta di martedì, contro il Bayer Leverkusen in Champions League. Una gara nella quale Inzaghi spera di poter recuperare Francesco Acerbi.

Come riportato da Sky Sport, il difensore ha svolto un allenamento personalizzato nella giornata di oggi. L’idea dell’Inter sarebbe quella di farlo tornare in gruppo domani, svolgendo solo metà del lavoro in gruppo.

La situazione andrà monitorata di giorno in giorno, ma se tutto dovesse procedere secondo i piani, Acerbi dovrebbe allenarsi completamente con i compagni da lunedì, per poi aggregarsi al resto della squadra per il viaggio verso Leverkusen,