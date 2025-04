Stop di DUE mesi e stagione a rischio: addio a Bayern-Inter

Martedì sera si giocherà il primo atto di Bayern-Inter, una delle partite più importanti della stagione per entrambe le squadre nonché una delle sfide più equilibrate – almeno sulla carta – di questo turno dei quarti di finale della Champions League. Arriva però la notizia dell’infortunio di uno dei protagonisti.

Il Bayern Monaco ha infatti perso le speranze di poter vedere in campo il suo baby prodigio Jamal Musiala, anche solo per la gara di ritorno contro l’Inter. Il trequartista classe 2003 ha infatti riportato un infortunio che è più grave del previsto e dovrà stare fuori per circa due mesi, per la tristezza dei suoi fan.

Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di Sky Sport DE, è proprio questo il periodo di riposo che dovrà osservare il talento del Bayern Monaco. Si tratta di un tempo di recupero piuttosto lungo visto che manca poco al termine della stagione e per Musiala è addio certo al doppio impegno con l’Inter.